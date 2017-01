De VDAB raadt werkzoekenden met een diploma lager of kleuteronderwijs uit regio Mechelen, Waasland en Kempen aan om aandacht te hebben voor vacatures in de regio Antwerpen. "Vanuit de Kempen is het met de wagen niet zo evident om les te komen geven. We weten ook dat onbekend vaak onbemind is, als het over de multiculturele context van de stad Antwerpen gaat. Daarnaast bouwt elke leerkracht anciënniteit op in de scholengemeenschap waar hij werkt. Jongeren wachten liever even af of er geen plaats vrijkomt in een scholengemeenschap waar ze al gewerkt hebben, in plaats van elders van nul te beginnen."

De VDAB heeft verschillende hogescholen in Vlaanderen en Nederland aangeschreven, met de vraag of er nog oud-studenten op zoek zijn naar een job in Antwerpen. Op lange termijn wil de VDAB werkzoekenden zonder hogeschooldiploma de kans te geven om een professionele bachelor te behalen voor kleuter en lager onderwijs.

Ook werkzoekenden die met hun huidige diploma hoger onderwijs niet terechtkunnen op de arbeidsmarkt, zouden in bepaalde gevallen de lerarenopleiding in een verkort traject kunnen volgen. Dit zou een oplossing moeten bieden in de grootstedelijke regio's (Brussel-Gent-Antwerpen) die geregeld met een lerarentekort kampen.