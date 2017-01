Auto wordt na grondverzakking uit put in Brussel gehaald

In de Stévinstraat in Brussel is door een grondverzakking een geparkeerde auto in de een put in de grond verdwenen. Het gat is tien meter lang, twee meter breed en 4 à 5 meter diep.

