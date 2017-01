Auto's die op aardgas rijden, zijn minder vervuilend dan die op benzine of diesel. Daarom besliste Annemie Turtelboom, de vorige minister van Energie, dat auto's op aardgas tot 2020 geen verkeersbelastingen moeten betalen. Dat kan op een paar jaar tijd enkele duizenden euro's opleveren.

Autoverkopers promoten daarom maar al te graag aardgastanks. Maar niemand controleert of die mensen dan ook echt op aardgas rijden, zegt N-VA-parlementslid Mathias Diependaele in Het Nieuwsblad. Auto's kunnen immers nog steeds op de oorspronkelijke brandstof rijden als er een aardgastank geïnstalleerd is.

"We weten dat het gepromoot wordt als pure fiscale maatregel en dat men er uitdrukkelijk bijstelt: "Je kan het installeren, je krijgt het fiscale voordeel, maar je hoeft het niet te gebruiken". We kunnen natuurlijk niet controleren of mensen het ook effectief gaan gebruiken. Het zou heel jammer zijn dat we die dure incentieven geven en dat die uiteindelijk niet gebruikt worden. Dan hebben we ook geen milieuwinst", vertelt de politicus aan VRT Nieuws.