Maar waarom worden patiënten zo vaak geïsoleerd en vastgebonden? Volgens Bervoets heeft het vaak te maken met omgevingsfactoren. Dat wil hij zo veel mogelijk vermijden. "Wat wel zou moeten kunnen overblijven, is een dwangmaatregel gebaseerd op de klinische toestand van een patiënt, in een medische context."

Maar aan die medische context is nog heel wat werk op verschillende niveaus. "Isolatie is een behandeling die uiteraard in de eerste plaats te maken heeft met de rechtstreekse relatie tussen de hulpverlener en de patiënt die in nood is. Maar de as tussen die beiden zit ingebed in een structuur." Een structuur die ook te maken heeft met de architectuur van het ziekenhuis, met visies op behandelingen, met de hoeveelheid patiënten, met het beleid in een afdeling."

Toch denkt Bervoets niet dat een gebrek aan respect de oorzaak is van het feit dat er nog veel patiënten geïsoleerd worden. "Ik denk dat het soms moeilijk is om vaste programma's en visies op de opvang van patiënten, zeker in crisissituaties, los te laten en rechtstreeks naar het individuele contact te gaan. Het respect is er wel, maar we moeten dat wat meer in de verf zetten tegenover de structuur waarin hulpverlening wordt opgezet."