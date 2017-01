Het probleem is niet nieuw. Startende leerkrachten hoppen geregeld van de ene interim naar de andere en moeten vaak jaren wachten voor ze een vaste opdracht krijgen in een bepaalde school. Heel wat onder hen kunnen daar maar moeilijk mee om en geven er dan ook snel de brui aan. Zo stopt bijna 20 procent binnen de eerste vijf jaar in het onderwijs.

Om dat tij te keren, komt minister Crevits nu met het idee om de vervangingspool opnieuw op te starten. Startende leraren die zich bij die pool zouden aansluiten, zouden een volwaardig contract krijgen voor één schooljaar. In dat jaar zouden ze vooral zieke of afwezige collega's vervangen in de scholen van hun scholengemeenschap. Als ze een tijdje geen werk hebben, kunnen ze mee in de klas met een ervaren leraar voor co-teaching of ondersteuning. Het idee van de minister is niet nieuw. Ooit was er al zo'n pool, maar die is opgedoekt toen ze te duur bleek.

Hoe dan ook wil Crevits het plan opnieuw op tafel leggen tijdens de onderhandelingen met de sociale partners. Dit plan is namelijk een van de voorstellen om de job als leraar weer aantrekkelijker te maken. Eerder deze week raakte al bekend dat de minister de leerkrachten in het secundair allemaal 22 uur wil laten lesgeven per week. Voor leraren uit de tweede of de derde graad is dat een verhoging.