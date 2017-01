Verbindingsofficier Turkije: "Ik heb mijn werk gedaan zoals het hoort"

De verbindingsofficier van onze federale politie in Turkije zegt dat hij geen fouten heeft gemaakt toen hij informatie doorgaf over een terrorist die opgepakt was in Turkije. De man is vandaag gehoord in de parlementaire onderzoekscommissie Aanslagen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Verbindingsofficier Turkije: "Ik heb mijn werk gedaan zoals het hoort"

De verbindingsofficier van onze federale politie in Turkije zegt dat hij geen fouten heeft gemaakt toen hij informatie doorgaf over een terrorist die opgepakt was in Turkije. De man is vandaag gehoord in de parlementaire onderzoekscommissie Aanslagen.