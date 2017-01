Het GO! heeft problemen met de "vrijblijvendheid" waarmee scholen het geactualiseerde studieaanbod wel of niet zullen toepassen. "Een verdeeld landschap zoals dat bij het VSO het geval was, mag niet het resultaat zijn", vindt GO!.

"Als scholen zelf kunnen kiezen via welk schoolconcept ze een helder aanbod willen realiseren, blijven verschillende systemen naast en door elkaar bestaan, en verdwijnt elke transparantie."

"Het is noodzakelijk om leerlingen een goed geïnformeerde studiekeuze te laten maken, daarom moet de eerste graad breed oriënterend en observerend zijn. Daarvan is nu geen sprake, wel integendeel", vindt GO!. "In het tweede jaar moeten leerlingen al keuzes maken die bepalend zijn voor hun verdere studieloopbaan. Dit blijkt ook uit de invulling van de basisopties die in vergelijking met vandaag niet verminderen, maar toenemen."