Kwart van werklozen die uitkering krijgen, hoeft geen werk te zoeken

Een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen, hoeft geen werk te zoeken. Dat blijkt uit berekeningen van de krant De Tijd. 137.000 van de ruim half miljoen werklozen in ons land, hadden vorig jaar een vrijstelling om nog naar een job op zoek te gaan. Soms is dat om familiale redenen, maar meestal gaat het om bruggepensioneerden of 60-plussers.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Kwart van werklozen die uitkering krijgen, hoeft geen werk te zoeken

Een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen, hoeft geen werk te zoeken. Dat blijkt uit berekeningen van de krant De Tijd. 137.000 van de ruim half miljoen werklozen in ons land, hadden vorig jaar een vrijstelling om nog naar een job op zoek te gaan. Soms is dat om familiale redenen, maar meestal gaat het om bruggepensioneerden of 60-plussers.