Nasrien Cnops: "Ik heb een jaar niet willen toegeven dat ik in een depressie zat"

Ex-MNM-presentatrice Nasrien Cnops praat in "Van Gils & Gasten" openhartig over haar depressie, iets wat ze heel lang niet wou toegeven. Ze heeft ook veel vrienden verloren. "Omdat we zo slecht zijn in het delen van emotie", zegt geluksprofessor Leo Bormans.

