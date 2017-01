Tony is een zestiger en praatte pas vorige week voor het eerst over het seksueel misbruik waar hij meer dan vijftig jaar geleden het slachtoffer van was. "De schaamte heeft mij tegengehouden. Ik ben gestraft voor iets wat ik nooit had mogen ondergaan."

"Heel je leven wordt van je afgenomen. Ik heb me altijd op mijn werk gestort. Altijd vooruit gekeken, nooit achteruit. Ik had weinig sociale contacten of vrienden. En dan word je zestig. Je stopt met werken en kijkt achterom. Daar staat plots de Mount Everest, emotioneel gezien. Liefde is iets wat ik niet ken. Ik heb daar al heel mijn leven schrik van."