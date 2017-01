De verbindingsofficier mocht zich al een tijdje geleden gaan verweren in de onderzoekscommissie naar de aanslagen, maar dan wel achter gesloten deuren. Minister Jambon gaf zijn versie dan weer in een zitting die openbaar was. "Onze deskundigen hebben terecht erop gewezen dat het moeilijk wordt om een rapport te schrijven op basis van enerzijds publiekelijke informatie en anderzijds niet-publiekelijke informatie", zegt Stefaan Van Hecke (Groen) in "De ochtend". Hij is ondervoorzitter van de onderzoekscommissie.

"Volgens mij heeft minister Jambon veel te snel en veel te impulsief de schuld bij die ene politieman gelegd op basis van een eerste evaluatie die volgens ons oordeel onvolledig was", zegt de politicus. "Een groot verschil met deze week, toen een andere politieman - die nu op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) werkt - in diskrediet werd gebracht. Nu moeten we wachten tot het vooronderzoek is afgelopen." Met die uitspraak verwijst Van Hecke naar de man die jarenlang de leiding had van de afdeling die mensen zonder papieren escorteert bij hun repatriëring. Twee audits verwijten hem slecht leiderschap en gebrekkige communicatie.