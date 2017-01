Toen jaren geleden aan het licht kwam dat de voormalige Brugse bisschop Vangheluwe onder andere zijn neefje seksueel had misbruikt, nam het Vaticaan al sancties. Zo mag de man sindsdien geen diensten meer voorgaan en moet hij in "het verborgene" - en dus niet in België - leven.

De confrontatie tussen Vangheluwe en een ander mogelijk slachtoffer eerder deze week heeft de hele zaak weer opgerakeld. Ook voor Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge. Volgens hem is het "een schande" dat Vangheluwe alle feiten zo relativeert. "Dat is iets om verontwaardigd over te zijn."

De bisschop hoopt dat "de verantwoordelijken in Rome stappen zullen zetten" en zal naar eigen zeggen het Vaticaan proberen overtuigen om extra sancties te nemen tegen Vangheluwe.

Wat die extra sancties dan moeten zijn, daar wil het bisdom niets over kwijt. Een mogelijke sanctie is de terugzetting naar de lekenstaat, maar dat is niet zo evident als het klinkt. Als dat gebeurt, is Vangheluwe een "gewone gelovige" zoals zovelen. Vanaf dat moment heeft het Vaticaan nog maar weinig over hem te zeggen, klinkt het. Zo zullen ze de oud-bisschop niet meer kunnen verplichten om in het verborgene te leven.