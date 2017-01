In een mededeling stelt het parket van Brussel dat het recent kennis heeft genomen van een "nieuw element" dat onderzoek vergt. "Deze nieuwe informatie is afkomstig uit een ander lopend gerechtelijk onderzoek. We benadrukken dat het om informatie gaat die nog moet onderzocht worden zowel naar inhoud als naar waarachtigheid."

Maar omdat daar onderzoeksdaden "naar een magistraat" bij komen kijken, voorziet de procedure dat het parket het hele dossier moet overdragen aan het parket-generaal. Elke onderzoeksdaad met betrekking tot een magistraat, hoe klein ook, is immers een exclusieve bevoegdheid van het parket-generaal. "Het parket van Brussel zal bijgevolg geen richting meer kunnen geven aan dit onderzoek naar omkoping."

Over de aard van de nieuwe informatie noch over de identiteit van de magistraat zal worden gecommuniceerd. Dat moet het verdere verloop van het onderzoek niet in het gedrang brengen en het vermoeden van onschuld helpen respecteren.