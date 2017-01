Na half jaar in de natuur: "Ben nog nooit zo dicht bij vrijheid geweest"

Tomas De Gregorio leeft al maandenlang zonder luxe of comfort in een stacaravan op een afgelegen weide in Hasselt en dat met een budget van 2.500 euro. De Hasselaar liet zich inspireren door het boek Walden. Daarin vertelt de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau over zijn zoektocht naar een extreem vereenvoudigd leven in een kleine hut in de vrije natuur. We zochten Tomas De Gregorio al eens op in de zomer, maar stuurden onze videojournalist Khalid Sellam vandaag nog eens naar Hasselt om te zien hoe hij de barre winterkou doorstaat.

