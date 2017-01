1 op de 5 apothekers slachtoffer van inbraak of overval

Jaarlijks zijn in ons land bijna 1.000 apothekers het slachtoffer van een overval of een inbraak en daar zijn verschillende oorzaken voor. Overvallers hopen vooral cash geld te vinden in apotheken, veel zaken worden door vrouwen geleid en ook: apothekers zelf willen niet overdrijven in beveiliging, want dat schrikt dan weer klanten af.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

1 op de 5 apothekers slachtoffer van inbraak of overval

Jaarlijks zijn in ons land bijna 1.000 apothekers het slachtoffer van een overval of een inbraak en daar zijn verschillende oorzaken voor. Overvallers hopen vooral cash geld te vinden in apotheken, veel zaken worden door vrouwen geleid en ook: apothekers zelf willen niet overdrijven in beveiliging, want dat schrikt dan weer klanten af.