Reconstructie gehouden van schietpartij in Vorst

In de Driesstraat in Vorst is zonet een reconstructie afgelopen van de schietpartij waarbij Salah Abdeslam vorig jaar kon wegvluchten. Abdeslam was zelf niet aanwezig.

