Bij de Belgische Federatie van Leasingwagens, Renta, zijn ze niet happig op het voorstel. "Het woord verplichting horen we niet graag in onze sector", reageert directeur Frank Van Gool op Radio 1. "De leasingwagens vertegenwoordigen ook slechts de helft van alle bedrijfswagens, 7 à 8 procent van de wagens op onze wegen. We moeten dus relativeren of dit de grote sprong voorwaarts zal zijn."

Van Gool legt de nadruk op 2025, "dat is natuurlijk nog ver van ons verwijderd". "We moeten oppassen dat we de mensen niet weghalen uit de leasingwagens en de mensen terug in een privéwagen doen rijden die veel vervuilender is. De prijs voor een elektrisch voertuig ligt momenteel een heel pak hoger dan wagens met een conventionele motor. Als dat zo blijft, dan zou het kunnen zijn dat het goedkoper is om een privéwagen te hebben."

Van Gool geeft toe dat de vloot bij leasingwagens zwaar verdieseld is: "Dat is te wijten aan de fiscaliteit. Ik zou een oproep doen aan de politiek om morgen al maatregelen te willen nemen om mensen te motiveren. Bijvoorbeeld: fiscaliteit linken aan ecologie." Hij wil zeker mee nadenken over het CD&V-voorstel, maar kaart ook aan dat vandaag nog niet alle voertuigen of modellen een elektrische versie hebben.