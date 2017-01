De drugshonden worden nu al goed 6 jaar ingezet en drugshandelaars beginnen dat te weten, vertelt Francis Adyns van de FOD Financiën. En dus daalt jaar na jaar de drugsvangst. De vangst van afgelopen jaar, zo'n 11 kilo drugs, is acht keer minder dan de drugsvangst van het jaar daarvoor. Toen werd bijna 90 kilo onderschept.

De drugshonden zijn ook getraind om cash geld op te sporen. Vorig jaar werd op die manier drie keer meer cash geld in beslag genomen dan het jaar daarvoor. "We zien dat in vergelijking met 2015 toch wel belangrijke vangsten zijn gedaan", vertelt Adyns. "In euro's was dat in totaal 108.000 euro, daarnaast was er nog 27.000 Amerikaanse dollar, 15.000 Thaise bath en 2.000 Britse pond."

De cash-vangsten zijn belangrijk omdat ze de speurders kunnen leider naar witwaspraktijken van zwart geld, vaak uit het misdaadmilieu.