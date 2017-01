Het centrum wordt in belangrijke mate gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië, via de Islamitische Wereldliga. De bestuurders van het ICC hebben ook allen banden met Saoedi-Arabië of zijn er zelfs gedomicilieerd.

Naast de 1,2 miljoen euro verdeelde het ICC volgens de Staatsveiligheid ook 600.000 euro onder de vorm van schenkingen aan personen en associaties die een "islamistische" visie propageren.

Gewelddadig radicalisme is echter nog een andere zaak. Na de aanslagen van Parijs had minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de Staatsveiligheid om een rapport gevraagd over de Grote Moskee. De N-VA'er liet op basis daarvan vorig jaar al verstaan dat daarbij "geen groot probleem" van radicalisering is vastgesteld.