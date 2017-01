Bijna zes jaar nadat Vangheluwe zich in "het verborgene" heeft teruggetrokken nadat hij had toegegeven dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen, heeft hij vanochtend een van zijn slachtoffers gesproken.

Het gesprek was een gevolg van nieuwe onderzoeksdaden die Walter Van Steenbrugge heeft gevraagd. Hij is de advocaat van het slachtoffer in kwestie. De confrontatie begon rond 10.30 uur vanochtend in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Rond 14.30 uur was het gesprek afgelopen.