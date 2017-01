Dat er een graaicultuur is bij de politiedienst die mensen zonder papieren repatrieert, is de schuld van drie oversten, zegt het personeel in een open brief. De agenten zijn het beu dat zij worden gezien als corrupte en losgeslagen agenten. Ze gooien de rotte appels voor de leeuwen in een open brief. Die is, volgens een foto op de website van "VTM Nieuws" gericht aan het persagentschap Belga en ook aan Catherine De Bolle. De agenten hebben naar eigen zeggen zelf geen invloed op hoe de repatriëringen verlopen. Volgens hen houden hun oversten de graaicultuur in stand.

Catherine De Bolle neemt kennis van de open brief. "Ze maakt deze brief onmiddellijk over aan de dienst van de Algemene Inspectie die ze dinsdag heeft belast met een onderzoek binnen deze eenheid, naar aanleiding van de audit die ze had laten opmaken", meldt de federale politie vanmiddag in een persbericht.

De Bolle heeft de directeur-generaal van de bestuurlijke politie, de algemeen verantwoordelijke van de luchtvaartpolitie en de verantwoordelijke van de luchthavenpolitie Zaventem uitgenodigd voor spoedoverleg om te bepalen of er - buiten het onderzoek dat door haar werd geopend - dringende maatregelen nodig zijn in het belang van de dienst en de werking ervan.