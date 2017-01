"De discussie ging over de juistheid van de vermeldingen die voorkomen op een aantal invoervergunningen van diamanten die Omega in België heeft ingevoerd", zegt advocaat Raf Verstraeten. "Omega heeft altijd betwist dat die invoervergunningen foute informatie zouden bevatten, dat is de grond van de zaak."

"Het arrest heeft onderzocht of het Belgische vergunningsstelsel verenigbaar is met de Europese wetgeving. België treft met dit systeem een handelsbelemmerende maatregel. Het hof van beroep zegt nu dat het stelsel in strijd is met het Europees recht. Europa wil een vrije handel en laat niet toe dat België een dergelijk systeem ontwikkelt. Dat is de reden waarom er geen grond voor vervolging bestaat."

"Indien deze uitspraak geanalyseerd wordt, kan men tot de conclusie komen dat België misschien zijn wetgeving moet herbekijken en moet aanpassen aan de dag van vandaag, waar het Europees een aantal verbodsbepalingen inhoudt die maken dat dit systeem inderdaad moet worden bekeken."

Omega Diamonds heeft jarenlang illegaal diamanten in- en uitgevoerd en kon daardoor belastingen ontduiken. Het was al tot een minnelijke schikking van 160 miljoen euro met de fiscus gekomen, maar de gesprekken met de douanediensten sprongen toen af en het kwam tot een rechtszaak.

Douane & Accijnzen vroeg een miljardenboete omdat het bedrijf valse papieren zou hebben gebruikt. Rechters hebben, zowel in eerste aanleg als in beroep, het bedrijf en de andere beklaagden daarvan nu vrijgesproken omdat de Belgische douanewetgeving waarop de douane zich baseerde in strijd is met het Europees recht.