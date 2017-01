Bij touroperator TUI reageert men tevreden. De reisorganisatie had vorige week 225 Belgische toeristen in het land zitten. Die werden terug naar België gehaald en de vluchten naar Gambia werden opgeschort tot eind januari. "We gaan bekijken of een vroegere heropstart van de vluchten mogelijk is", zegt woordvoerder Piet Demeyere.

Ook Thomas Cook, dat maar drie toeristen in het land had, bekijkt de komende dagen of het vroeger dan gepland de vluchten naar Gambia herneemt.