Kan een postbode in zes seconden een brief bezorgen?

Klachten over werkdruk zijn er ook bij de postbodes. BPost legt hen een bijzonder strakke timing op. Zo strak dat het niet meer realistisch is, zeggen de postbodes. Om een brief te bezorgen, krijgen ze nauwelijks zes seconden. Overmorgen wordt het systeem geëvalueerd.

