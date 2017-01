Niet alleen in België, maar ook elders in Europa worden hoge fijnstofconcentraties gemeten: van Parijs tot Londen en van Boedapest tot Krakau, zo meldt AFP. Volgens het Franse "Institut national de l'environnement industriel et des risques" (Nationaal instituut voor de industriële omgeving en gezondheidsrisico's) is de luchtvervuiling deze keer vooral opmerkelijk omdat ze zo'n groot geografisch gebied bestrijkt.

In Frankrijk is in ieder geval al beslist om in sommige steden geen oude (vervuilende) auto's meer toe te laten op de wegen. Dergelijke beperkingen gelden onder meer in Parijs, Lyon en Grenoble.