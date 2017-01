Er komt een eengemaakt veiligheidsplan in plaats van zes verschillende plannen nu. Het beleid en de informatie-uitwisseling tussen de centrales in Doel en Tihange en het hoofdkwartier wordt gestroomlijnd en het personeel krijgt meer vorming om de veiligheidsvoorschriften strikt op te volgen.

Engie Electrabel lijkt een nieuwe koers te varen er in de herfst van vorig jaar een nieuwe directeur aan het hoofd van de nucleaire operaties is gekomen. Daarnaast wordt ook een nieuwe topman in Tihange aangesteld.

Zowel de centrale van Doel als die van Tihange zijn de voorbije jaren herhaaldelijk in het nieuws gekomen door incidenten. Daardoor moesten geregeld een of meer reactoren worden stilgelegd. Het laatste incident deed zich eerder deze maand voor in Doel, waar een werknemer zwaargewond raakte doordat stoom in een machinezaal was ontsnapt.