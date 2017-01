Gisteren kwam een recente audit uit 2016 aan het licht waaruit blijkt dat agenten van de politiedienst op Zaventem die instaat voor repatriëringen zich bezondigen aan een "graaicultuur". Maar al in 2005 was er een onderzoek door de algemene inspectie van de politie, nadat verschillende mensen hadden aangegeven dat de situatie op de luchthaven toen "al jaren" aan de gang was.

In dat rapport van 10 jaar geleden is ook al sprake van een "zekere normvervaging" binnen het korps. Het gaat dan onder meer over alcoholmisbruik tijdens de diensturen. Ook brachten agenten in het buitenland - waar ze binnen het kader van hun opdracht waren - ook bezoeken aan prostituees. Bovendien circuleren op het internet foto's waarop agenten zijn te zien "die compromitterende gedragingen ten toon stellen".