Vincent Houssin wist naar eigen zeggen dat er een audit bezig was, maar heeft geen kennis van de inhoud van het rapport. "Tot op heden heeft de overheid niet gecommuniceerd met ons. We zijn wel tevreden dat de overheid uiteindelijk het lef heeft gehad om de audit uit te voeren."

"Eindelijk", want volgens de topman van de liberale politievakbond zijn er al "jaren geruchten" dat er mistoestanden waren bij de betrokken politiedienst. Wel drukt Houssin erop dat het om "enkelingen" gaat die de eenheid bezoedelen. "We doen een oproep naar de overheid om het onderzoek verder te zetten en de rotte appels eruit te halen."

Is er dan geen gebrek aan controle nu blijkt dat er al jaren geruchten zijn? "Het is een verwijt dat wij richten tot de vroegere overheid van de eenheid in Zaventem. Ook deze verantwoordelijken van vroeger moeten aangesproken worden omdat ze jarenlang hun kop in het zand hebben gestoken."