Het door de bonden veel bekritiseerde softwaresysteem geeft iedere postbode een exacte timing per taak, vaak uitgerekend tot op een duizendste van een seconde. Zo krijgt een postbode om een brief in een brievenbus te stoppen welgeteld 5,670 seconden. "We stellen vast dat de meeste postbodes onvoldoende tijd hebben om alles te doen en daardoor structureel moeten overwerken, zonder dat daar een compensatie tegenover staat."

Donderdag wordt het programma normaal gesproken geëvalueerd. De bonden willen een meer realistische timing. "Vergeet niet dat wij op de openbare werk werken. Het wordt steeds drukker op de weg, maar ook daar wordt geen rekening mee gehouden", zegt Nyns. Het systeem zorgt er volgens hem voor dat postbodes massaal thuis blijven. "Het absenteïsme zit in stijgende lijn. Let op: dat is geen profitariaat, maar mensen melden zich ziek, omdat ze zelf hun verlof nauwelijks mogen opnemen."

Volgens de vakbondsman kan het op deze manier niet langer. "Bij Bpost vermalen ze menselijk potentieel tot appelmoes", zegt hij fel. "De werkdruk is zo hoog dat mensen bij Bpost vertrekken om elders voor een lager loon te gaan werken."