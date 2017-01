"In naam van een groot deel van de bevolking schrijf ik jullie. Met het idee dat jullie naar voren brengen, namelijk dat we sommige zaken moeten benoemen. Deze brief zal dat doen." Met die woorden begint Ait Hamou zijn oproep aan politici die hij even over 18 uur vanavond op zijn Facebookpagina heeft gepubliceerd.

Die oproep is een directe reactie op de open brief van minister-president Rutte vanmorgen en die van Rutten die enkele uren later volgde. De beide politici houden een pleidooi voor "onze" normen en waarden en vragen iedereen die te respecteren. Wie dat niet kan of wil, kan beter vertrekken. "Doe normaal of ga weg", schrijft Rutte. "Ik pleit net als Rutte om op te komen voor normaal en aangenaam samenleven", klinkt het bij Rutten.