Uit de audit zou blijken dat de agenten zichzelf allerlei voordelen toekenden op kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken, zoals dure vliegtuigtickets en hotelkamers. Ook zouden ze prostituees bezocht hebben. Peter De Waele van de federale politie bevestigt het bestaan van de audit en stelt dat de politie de zaak zeer ernstig neemt, maar benadrukt dat er nog geen onderzoek gevoerd werd.

"Er zijn een aantal verhalen die de ronde deden, en op basis daarvan heeft de commissaris-generaal beslist om een audit op de dienst uit te voeren. Er wordt nu een werkgroep opgestart die moet bekijken wat er van die verklaringen aan is. Zij moeten een onderscheid maken tussen feiten, vermoedens en verzinsels", getuigt hij aan VRT Nieuws. Over de inhoud van het rapport zelf kan De Waele geen commentaar kwijt, behalve dat alle repatriëringen "professioneel en humaan" verlopen zijn.

Hij wil wel benadrukken dat de huidige bazen niets meer te maken hebben met de audit. De Waele vertelt verder dat er maatregelen zullen komen, maar over de inhoud daarvan is nog niets bekend. Wel zijn er intussen al nieuwe protocols gesloten met de Dienst Vreemdelingenzaken.

"Voor alle ambtenaren in heel België zijn er richtlijnen over hoeveel een hotel waar mag kosten, over eerste en tweede klasse in het vliegtuig. Wij hebben dat nog meer geconcretiseerd zodanig dat die grijze zone weggewerkt is. Die agenten komen ergens aan in een Afrikaans land en het is evident dat ze kunnen overnachten in een hotel in afwachting van hun vliegreis terug. In welke hotels en op welke manier, dat is nu veel beter uitgeklaard."