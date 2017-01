Maar in 2012 is er een kentering gekomen. Vietnam wilde van die kwalijke reputatie af en moedigde viskwekerijen aan om het ASC-label, het certificaat voor duurzame viskwekerij, te behalen. "Dat heeft toch wel een verschil gemaakt, intussen zitten we aan 39 kwekerijen. ASC is de beste norm op de markt, onafhenakelijk label op een onafhankelijke manier gecontroleerd", aldus Stuyck.

De controle gebeurt ook zeer streng. "Een viskweker komt er met een controle niet vanaf, die wordt elk jaar opnieuw gecontroleerd en het is ook al gebeurd dat bepaalde kwekerijen hun label kwijtspelen omdat ze niet meer aan de criteria voldoen."

Wat houdt dat ASC-label precies in? "De producenten moeten kunnen aantonen dat de impact van de productie op het milieu laag is en dat er geen gevaar voor biodiversiteit is. Ook moeten de ingrediënten van het gebruikte voer volledig traceerbaar zijn en moet het productieproces geen of slechts een lage pollutiegraad kennen", vertelt Delbaere.