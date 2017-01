"Het afbouwen van die beleggingen past in onze visie op ethisch beleggen", legt hij uit. "Behalve duurzaamheid zijn voor ons bijvoorbeeld ook mensenrechten van belang en gaan we niet beleggen in de wapenhandel." De VUB zet daarnaast volgens Witterman in op bewustwording. "Zo hebben we een hele reeks initiatieven en acties gedaan rond de klimaattop in Parijs."

De Brusselse universiteit probeert ook aan haar eigen duurzaamheid te werken. De nieuwe gebouwen die momenteel in aanbouw zijn, zijn allemaal klimaatneutraal. "Ook wat mobiliteit betreft, doen we ons best. 75 procent van ons personeel komt met het openbaar vervoer of de fiets."