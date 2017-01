Klagen doen we uit ongemak, over situaties waar we niet de hand in hebben.

"Ik riep 17 augustus uit tot "Klaagvrije maandag". Toen ik het event maakte op Facebook, bleek ik lang niet de enige te zijn die van dat klagen af wilde." Intussen zijn er nog klaagvrije maandagen geweest en zijn er ook in Vlaanderen steeds meer fans.

Klagen ontstaat altijd op een moment van ongemak, zegt Brandt. "De werkelijkheid is anders dan we op dat moment zouden willen. Je staat in de file. Ik zou zelf nu bijvoorbeeld op de laptop willen meekijken naar de reacties op Facebook, maar dat gaat niet, want mijn accu is leeg. Hmm. We gaan de schuld geven aan iets of iemand voor die situatie, of aan onszelf. We willen van dat ongemakkelijke gevoel af."

"Het zijn doorgaans allemaal situaties die ons overkomen, waar we zelf geen hand in hebben, waar we niets aan kunnen doen of niets aan kunnen veranderen. In de file staan, alweer. Of de politiek. De baas op het werk. Je schoonmoeder. Je rolt in die situaties, je hebt er zelf geen keuze in."