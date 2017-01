Volgens de staatssecretaris werd de Irakees betrapt op IS-sympathieën en had hij connecties met Duitse terreurverdachten.

De onderhandelingen over de uitwijzing hebben maanden aangesleept. In september ontmoette premier Charles Michel (MR) de Iraakse premier Haider Al Abadi in de marge van een VN-conferentie in New York. Daar werd de zaak aangekaart. Vorige week kwam een delegatie van de Iraakse kabinetten van Binnenlandse Zaken en Justitie naar Brussel om te overleggen met de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken.

In totaal wil ons land 50 tot 70 Irakezen naar Bagdad terugsturen. Voor vijf Irakezen die in ons land veroordeeld zijn en hier hun straf uitzitten, heeft Francken al een akkoord. Ze komen binnenkort vrij en de Iraakse ambassade heeft al een laissez-passer uitgereikt, waarmee ze kunnen worden teruggebracht naar Bagdad. "Voor de andere dossiers lopen de onderhandelingen verder", zegt Francken.

In het verleden keerden volgens Francken al mensen naar Irak terug, maar dat ging om vrijwillige terugkeerders.