De volledige afbouw zal voor de komende maanden zijn. "We volgen de markt, het is niet de bedoeling om zware verliezen te boeken", zegt Torfs. Als alle investeringen in fossiele brandstoffen zijn weggewerkt, dan treedt de KUL in de voetsporen van prestigieuze universiteiten als Yale, Stanford en Oxford die dat al eerder hebben gedaan.

De rector vindt bovendien dat de volledige afbouw van investeringen in fossiele brandstoffen niet ver genoeg gaat. "Zo'n 4,7 procent van onze beleggingsportefeuille bestaat uit aandelenfondsen. We moeten die grondig screenen", zegt hij. "We moeten niet tevreden zijn met een ethisch label, we moeten dieper durven gaan."