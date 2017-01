Door het aanhoudende windstille weer blijft veel fijn stof in de lucht hangen. Er zit nu zo veel fijn stof in de lucht dat gisteravond de informatiedrempels in Vlaanderen en ten noorden van de Samber en de Maas zijn overschreden. Dat betekent dat de gewesten de bevolking moeten informeren over de aanwezigheid van het stof in de lucht.

De informatiedrempel ligt op 50 microgram fijnstof per kubieke meter (µg/m³) lucht. In Vlaanderen werd gisteren 56 µg/m³ gemeten en in Wallonië ten noorden van de Samber en Maasvallei 57 µg/m³. In het hele Waalse gewest bleef het gemiddelde net onder de drempel met 49 µg/m³. In Brussel zit er relatief het minst fijn stof in de lucht: 44 µg/m³.