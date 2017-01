Met de oranje praatpalen langs de snelwegen kunt u naar een operator bellen voor hulp als u bijvoorbeeld een ongeval hebt gehad. Die operator verbindt u dan door met de bevoegde hulpdiensten.

De eerste praatpalen doken eind jaren 60 op. Maar na bijna een halve eeuw zijn ze uitgepraat: door de gsm zijn de palen compleet overbodig geworden. Een praatpaal heeft gemiddeld nog maar 2 oproepen per jaar. In 2000 waren dat er nog 20. Aan alle praatpalen samen werden in 2014 3.172 oproepen gedaan, in 2000 27.000.

De Vlaamse regering kondigde eerder al aan dat ze de 1.350 palen in Vlaanderen stelselmatig zou verwijderen. Morgen worden ze allemaal uitgeschakeld, behalve die in de tunnels. Tegen midden 2017 zouden ze allemaal verwijderd moeten zijn, zowel aan de snelwegen als in de tunnels. In de tunnels komt dan een nieuw noodoproepsysteem.