Eindelijk schaatspret op de Kalmthoutse Heide en op de Kraenepoel

Het is al een paar dagen en nachten stevig aan het vriezen en dan kriebelt het bij schaatsliefhebbers om de noren aan te binden. Op de meeste plaatsen is het ijs daarvoor nog te dun en is het verboden om te schaatsen maar op de Kalmthoutse Heide kan het wel. Al is het ook daar uitkijken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Eindelijk schaatspret op de Kalmthoutse Heide en op de Kraenepoel

Het is al een paar dagen en nachten stevig aan het vriezen en dan kriebelt het bij schaatsliefhebbers om de noren aan te binden. Op de meeste plaatsen is het ijs daarvoor nog te dun en is het verboden om te schaatsen maar op de Kalmthoutse Heide kan het wel. Al is het ook daar uitkijken.