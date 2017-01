Begin juli had de Vlaamse regering al principieel beslist om de bosbehoudsbijdrage aan te passen, zodat het boscompensatiefonds beter in staat zal zijn de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat oorspronkelijk 120 Belgische frank (of 2,97 euro) per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige Vlaamse regering verlaagd tot 80 Belgische frank (of 1,98 euro). Dat bedrag wordt nu bijgesteld naar 3,5 euro per vierkante meter.

"Ik wil het Vlaamse bosareaal versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten. Daarom heb ik de bosbehoudsbijdrage verhoogd, zodat er extra geld beschikbaar is voor grondverwerving en bebossing in Vlaanderen", zegt minister Schauvliege.

De prijsverhoging moet ook gezien worden als een reactie op kritiek van het Rekenhof. Dat had vorig jaar gesteld dat bos kappen te goedkoop was in Vlaanderen. Bovendien stelde het Rekenhof zich vragen bij de controles op de compensaties.