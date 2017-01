"We geven de garantie dat een reiziger binnen de Schengenzone die 45 minuten voor het vertrek van zijn vlucht aankomt op de luchthaven, zijn vliegtuig haalt. Mocht hij door pech zijn vlucht toch missen, betalen we zijn ticket integraal terug", zo kondigde Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, eind september aan. De actie zou nog voor het einde van 2016 gelanceerd worden, klonk het nog.

De luchthaven vocht op dat moment al maanden tegen de perceptie dat de hele check-inprocedure op de luchthaven sinds de aanslagen van 22 maart veel langer duurde. De eerste weken na de aanslagen werd aan alle passagiers inderdaad gevraagd om 3 uur op voorhand aanwezig te zijn, maar begin mei werd dat advies versoepeld tot 2 uur voor Schengenvluchten, net als voor de aanslagen.

Die verkeerde perceptie is ondertussen weggeëbd, waardoor het project afgevoerd wordt, luidt het vrijdag bij Brussels Airport. "Het project '45 minutengarantie' was opgezet omdat we merkten dat passagiers ongerust waren over de duurtijd van hun traject op de luchthaven en daarom soms bijzonder vroeg (bijvoorbeeld 4 uur voor vertrek) naar de luchthaven kwamen", luidt het. "Met de garantie wilden we die reizigers een signaal geven dat alle operationele processen vlot verlopen. Inmiddels hebben we de laatste maanden vastgesteld dat deze ongerustheid er niet meer is bij passagiers. Daarom is het project rond 45 minuten stopgezet."