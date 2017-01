"De belangrijkste verklaring daarvoor is dat de investering te groot is in verhouding tot de steun die men daarvoor krijgt", zegt onderzoekster Griet Verbeeck. "De verhoopte premie is onvoldoende om mensen over de streep te trekken. Een tweede aspect is dat de bevolkingsgroep met de laagste inkomens vaak minder goed op de hoogte is van de bestaande premies. Dat vraagt om een betere omkadering", aldus Verbeeck.

"De meer gegoede huishoudens hadden waarschijnlijk ook zonder deze ondersteuning de middelen gehad om de investering te doen. Vraag is of zij deze stap hadden gezet zonder deze stimulans", besluit Verbeeck. Ze haalt onder meer aan dat het bestaan van renteloze leningen voor energie-investeringen vaak onvoldoende bekend is. Intussen is zowel het Vlaamse als het federale premiesysteem gewijzigd en verstrengd.