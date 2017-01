“De dokters in Leuven hebben geweldig werk geleverd”

Tijdens de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart viel één vrouw in het bijzonder op: de Amerikaanse Elisabeth Lasnier de Lavalette. Haar 17-jarige dochter raakte tijdens de aanslagen in Zaventem zwaar gewond. Vanavond doet ze haar verhaal in "De afspraak".

