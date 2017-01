De dochter van Elisabeth stond op twee meter van de eerste bom die ontplofte in Zaventem. Ze werd met zware brandwonden en inwendige verwondingen weggebracht, eerst naar het militaire ziekenhuis en nadien naar het UZ in Leuven. Ze lag een maand in coma en verloor beide onderbenen, maar volgens haar moeder stelt ze het intussen wel.

"Misschien is het omdat wij Amerikanen zijn of omdat er in de familie veel sterke vrouwen zijn met een sterke mening", zegt Elisabeth, maar feit is dat ze begin september terug op school zat en intussen ook weer paardrijdt. Haar ambitie is om op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 uit te komen op de dressuur.

De eerste weken na de aanslag waren nogal wazig, zegt Elisabeth, maar ze heeft zich erdoor gesleept met een dosis galgenhumor. Ze heeft een enorm respect gekregen voor de medische wereld in ons land . "Ze hebben geweldig werk geleverd. Ze heeft altijd de beste zorgen gekregen, dat is echt ongelooflijk."