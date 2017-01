De kinderen van Sara uit Gavere zijn voor een stuk dat geval. De kinderen wonen eigenlijk bij haar ex-man, maar de opvoedkundige taken zijn eerlijk verdeeld. "De kinderen wonen en slapen op dezelfde plaats. Ik heb een huisje in de buurt, waardoor ik elke ochtend en avond heen en weer ga", legt ze uit op MNM. "Ik breng ze naar school en hun vader haalt die elke dag op. Op die manier kunnen de kinderen thuis blijven en moeten ze geen nieuwe vriendjes maken."

Sara vond het belangrijk om voor het belang van de kinderen te kiezen. "In het begin was het niet gemakkelijk voor mij, maar de kinderen hebben niet om de scheiding gevraagd. Ze moeten er dan ook niet voor opdraaien", zegt ze voorts. "Via deze regeling zien ze ons ook allebei dagelijks. Als er iets is dat ze liever tegen mama of liever tegen papa vertellen, dan kan dat ook."