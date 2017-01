Na de huisarts en de kinesist dreigt ook een tandartsbezoek duurder te worden. De onderhandelingen over een nieuw tariefakkoord zijn op niets uitgedraaid, schrijft De Morgen en bevestigt Stefaan Hanson van het Verbond van de Vlaamse Tandartsen. "Het akkoord van 2016 is afgelopen en er is nog geen nieuwe overeenkomst voor dit jaar", zegt hij daarover in "De ochtend". "Hierdoor mogen ook de geconventioneerde tandartsen een hoger ereloon vragen."

Concreet wil dat zeggen dat een patiënt voor een gemiddeld tandartsbezoek enkele euro's meer zal moeten ophoesten. "Het remgeld, het deel dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds, zal wellicht hoger uitvallen", zegt Hanson. "De exacte meerprijs is afhankelijk van behandeling tot behandeling."