"Een van de grootste nadelen voor de kinderen is dat ze vaak moeten verhuizen", zegt onderzoekster Sofie Vanassche. "Zeker als ouders ver van elkaar wonen, wordt het voor de kinderen daardoor moeilijk om een sociaal netwerk uit te bouwen." Zo kan een kind bijvoorbeeld in de ene week wel naar de muziekschool, het tekenacademie of de voetbalclub, maar in de andere week dan weer niet. "Bovendien kunnen beide ouders andere regels hanteren."

Het is volgens de onderzoekers veel belangrijker dat ouders overeenkomen dan dat ze exact de helft van de tijd met hun kinderen doorbrengen. "Uit onze studie blijkt dat een kwart van de gescheiden ouders van minderjarige kinderen nooit met zijn ex-partner overlegt over de kinderen", zegt Vanassche. "Terwijl dat net belangrijk is voor veel kinderen en jongeren: dat hun ouders met elkaar praten en elkaar respecteren, zelfs al hebben ze geen relatie meer."

Er wordt volgens het onderzoek te veel vastgehouden aan de 50-50-verdeling. "Mensen gaan er van uit dat ze recht hebben op de helft en sluiten andere opties uit die misschien beter zijn voor het kind", zegt de onderzoekster voorts. "Hoeveel een ouder bij zijn kind moet zijn, is vooral maatwerk dat de ouders samen moeten bekijken in het belang van het kind. Een goede verblijfsregeling is maatwerk."