"Vroeger hadden hogescholen te kampen met een negatieve perceptie, dat zij minderwaar­dig zijn dan de unief", zegt onderwijskundige Martin Valcke (UGent). "Dat juk lijken ze nu van zich te hebben afgegooid." Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst op de stijgende waardering voor de professionele bachelors.

Volgens Crevits is de trend al enige tijd aan de gang, en is er nu geen sprake van een plotse "hausse". "De democratisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen is positief en het is logisch dat er vooral een groei is van studenten in het professioneel hoger onderwijs. De groei toont de stijgende waardering voor het professioneel hoger onderwijs aan en dat is helemaal terecht."