In totaal plant de spoorwegmaatschappij 3.000 camera's in de 445 nieuwe dubbeldektreinen die tussen 2018 en 2021 in gebruik worden genomen. Het nieuws komt van De Tijd, maar is ondertussen bevestigd door de NMBS zelf.

"De beelden van die camera's zullen rechtstreeks naar de controlekamer worden gestuurd. Bij een melding van een incident kunnen ze daar snel worden bekeken", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De beelden zullen dus enkel worden bekeken als er van een voorval sprake is geweest, zo wordt benadrukt. Maar dat zal wel kunnen gebeuren als de trein nog aan het rijden is. Het is onder meer de bedoeling om vandalisme aan te pakken en "ieders veiligheid te garanderen".

Momenteel zet de NMBS ook al bewakingscamera's in op de de Desiro-treinen. "Maar daar gaat het om een beelden die worden opgeslagen op een harde schrijf op de trein zelf en die dus niet vanop afstand geraadpleegd kunnen worden. De beelden worden daar zeven dagen bewaard."

De spoorwegmaatschappij zal in de treinen ook pictogrammen ophangen, die duidelijk aangeven dat de reizigers gefilmd worden.