"De vele initiatieven zijn prachtig, maar niemand komt naar ons toe met de vraag of dat voor ons ok is en of we daar blij mee zijn", zei Philippe Vansteenkiste die zijn zus verloor op Brussels Airport.

Liefst van al ziet hij de herdenkingen beperkt tot één of twee initiatieven in zeer beperkte kring. "Vandaag krijgen we de indruk dat van alles gepland wordt. Wellicht vol goede bedoelingen, maar omdat we nooit geconsulteerd zijn, krijgen we wat de indruk dat we gebruikt worden voor commerciële of politieke doeleinden. Dat willen we graag vermijden en we zouden dus ook graag gehoord worden", aldus Vansteenkiste.